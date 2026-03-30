Зеленский заявил о создании Украиной и Болгарией газового коридора

Зеленский: Украина и Болгария работают над созданием газового коридора
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина и Болгария готовят газовый коридор, способный пропускать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова передает Reuters.

По информации агентства, Киев планирует, как пережить следующую зиму в условиях возможных ударов России по его энергетической системе.

Выступая перед журналистами в Киеве вместе с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, Зеленский добавил, что новый маршрут должен быть готов к концу года.

Проблемы с электроснабжением в украинской столице и Киевской области начались с конца прошлого года из-за серьезных повреждений энергетических объектов и продолжались более месяца. В начале марта этого года президент страны Владимир Зеленский после вопроса журналистов заявил, что мэр Киева Виталий Кличко ответит в пределах действующего законодательства за последствия энергетического кризиса в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинцев предупредили об отключении света по всей стране.

 
