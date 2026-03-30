Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Кабмин предложил выдворять иностранцев за правонарушения экстремистского характера

Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном выдворении из страны иностранцев, совершивших правонарушения экстремистской направленности. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в последние годы в России наблюдается усиление противоправной активности иностранцев, продолжают происходить массовые драки с их участием. Миграционные потоки нередко повышают уровень конфликтности, служат дополнительными аргументами оправдания ксенофобского насилия для идеологов экстремизма и терроризма, подчеркивают авторы законопроекта.

При этом существующими законами предусмотрено выдворение иностранцев, виновных в совершении противоправных деяний экстремисткой направленности, посягающих на общественную и государственную безопасность, помимо их привлечения к уголовной или административной ответственности. Авторы инициативы предлагают сделать такой вид наказания определить в качестве обязательного.

18 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому дети мигрантов по достижении 18 лет должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, либо оформить патент и оплатить налог.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за последнее время Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

 
Теперь вы знаете
Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провал британского шпиона в Москве. Главное за 30 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!