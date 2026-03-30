Кабмин предложил выдворять иностранцев за правонарушения экстремистского характера

Кабмин внес в ГД законопроект о выдворении иностранцев за правонарушения экстремистского характера

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном выдворении из страны иностранцев, совершивших правонарушения экстремистской направленности. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в последние годы в России наблюдается усиление противоправной активности иностранцев, продолжают происходить массовые драки с их участием. Миграционные потоки нередко повышают уровень конфликтности, служат дополнительными аргументами оправдания ксенофобского насилия для идеологов экстремизма и терроризма, подчеркивают авторы законопроекта.

При этом существующими законами предусмотрено выдворение иностранцев, виновных в совершении противоправных деяний экстремисткой направленности, посягающих на общественную и государственную безопасность, помимо их привлечения к уголовной или административной ответственности. Авторы инициативы предлагают сделать такой вид наказания определить в качестве обязательного.

18 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому дети мигрантов по достижении 18 лет должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, либо оформить патент и оплатить налог.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за последнее время Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.