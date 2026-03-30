Эксперт спрогнозировала поведение Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива будет действовать через многоуровневую стратегию снижения уязвимости, усиливая дипломатическое давление на все стороны, чтобы вернуть ситуацию в управляемую фазу. Такое мнение в беседе с RuNews24.ru высказала основатель Международной торгово-инвестиционной компании «Consult Invest ITIC», директор бизнес-инкубатора ШОС Татьяна Селиверстова.

Она подчеркнула, что для Пекина — важнее стабильность, нежели победа конкретного игрока.

«Китай заинтересован в стабильном регионе, потому что именно стабильность обеспечивает ему рост торговли, предсказуемость цен и бесперебойность логистики. Поэтому его поддержка Ирана ограничена рамками управляемого риска. Как только возникает угроза дестабилизации — перекрытие Ормуза, рост цен, военная эскалация — Китай начинает дистанцироваться и снижать зависимость», — объяснила эксперт.

Пекин может увеличить закупки энергоресурсов у стран Персидского залива, России и других поставщиков, чтобы снизить зависимость от иранского канала, считает она.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

25 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам, принадлежащим дружественным государствам, особо выделив Россию, Индию и Китай в качестве бенефициаров данного решения.

