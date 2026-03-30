Рубио заявил, что часть руководства Ирана согласна на сотрудничество с США

Руководство Ирана расколото, и часть лиц в высших эшелонах власти в стране готова вести диалог с США. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC News.

«Ясно, что есть люди, которые говорят с нами таким образом, каким с нами не разговаривали те, кто ранее управлял Ираном», сказал дипломат.

При этом Рубио отказался говорить, с кем именно Соединенные Штаты контактируют в Иране, поскольку, по его словам, это создало бы им неприятности в отношениях с другими группами лиц внутри республики.

Госсекретарь высказал мнение, что если теперь у власти в Иране новые люди, «у которых более разумный взгляд на будущее», то это было бы хорошей новостью для Соединенных Штатов, для самих иранцев и всего мира. Однако также нужно готовиться к вероятности того, что дела не будут обстоять таким образом, добавил Рубио.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.