Евросоюз продлил санкции против Ирана

Евросоюз на год продлил санкции против Ирана, введенные за нарушения прав человека
Европейский союз (ЕС) на год продлил санкции против Ирана, введенные за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции будут действовать до 13 апреля 2027 года. Отмечается, что меры включают запрет на поездки и заморозку активов, запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

В настоящий момент в список санкций ЕС против Ирана входят 262 физических лица и 53 организации.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии. По его словам, она пытается обелить военные преступления США и Израиля против иранцев, «одобряя оккупацию, геноцид и зверства». Багаи обратил внимание, что глава ЕК замалчивает агрессию США и Израиля в отношении иранцев. В частности, она не комментировала удар по школе для девочек в Минабе. Дипломат расценил молчание фон дер Ляйен как соучастие в военной операции против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, как в Брюсселе относятся к заявлениям фон дер Ляйен об Иране.

 
