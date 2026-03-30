ЦИК заявил, что война против России идет на всех фронтах

Памфилова: война против России идет на всех фронтах, в том числе электоральном
Война против России идет на других фронтах, не только в зоне боевых действий, в том числе мировоззренческом и электоральном. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС.

«Это откровенная война на всех фронтах. Это идеологический фронт, это мировоззренческий, это электоральный фронт», — сказала она.

По ее мнению, в таких условиях особое значение приобретает консолидация общества. Памфилова отметила, что стране нужно сохранять внутреннюю собранность, ответственность каждого за происходящее и доверие друг к другу. Она считает, что происходящее стало для страны моментом внутреннего переосмысления.

«Россия начала идти к самой себе истинной», — указала Памфилова.

По ее словам, в этих условиях в России одновременно идут сложные процессы очищения, развития и укрепления.

Памфилова подчеркнула, что спецоперация на Украине стала катализатором многих процессов в мире, так как международное пространство и ранее находилось в предкризисном состоянии, а многие институты и площадки, которые были призваны обеспечивать сотрудничество и мирные процессы, стали несостоятельными.

Ранее Памфилова высказалась о будущем президенте России.

 
