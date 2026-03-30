В России заявили о праве сбивать дроны, летевшие через Эстонию и Финляндию

Дандыкин: пролет БПЛА ВСУ через Эстонию и Финляндию дает России право на ответ

Российские военные имеют право на уничтожение украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Эстонии и Финляндии и летевших в сторону России. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru.

По его словам, полеты таких дронов стали возможны из‑за того, что страны Балтии, а также Финляндия и Польша фактически «открыли небо» для Украины. Эксперт подчеркнул, что этим странам стоит опасаться того, что Россия приготовится сбивать БПЛА на их территории.

Дандыкин также допустил, что указанные страны могут попытаться представить инциденты как якобы результат действий России.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

На следующий день спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками и уже извинилась за произошедшее.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.