Тихий: Украина признала инцидент с беспилотниками и извинилась перед Финляндией

Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками на прошлой неделе и извинилась за произошедшее. Об этом заявил журналистам спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает издание «Общественное».

По его словам, Украина делится с Финляндией необходимыми данными для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обсудил инцидент по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Конечно, мы обсудили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Алексом одинаково оцениваем эту ситуацию. Мы предоставляем всю необходимую информацию», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.