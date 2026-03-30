Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками

Тихий: Украина признала инцидент с беспилотниками и извинилась перед Финляндией
Shutterstock

Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками на прошлой неделе и извинилась за произошедшее. Об этом заявил журналистам спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает издание «Общественное».

По его словам, Украина делится с Финляндией необходимыми данными для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обсудил инцидент по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Конечно, мы обсудили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Алексом одинаково оцениваем эту ситуацию. Мы предоставляем всю необходимую информацию», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
