Зеленский и Стубб обсудили инцидент с украинским беспилотником в Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидеру Финляндии Александру Стуббу и обсудил с ним падение на территории страны украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Зеленского.

«Мы обсудили инцидент с беспилотниками, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Александром одинаково оцениваем эту ситуацию», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Украинский лидер отметил, что Киев предоставляет Хельсинки всю необходимую информацию по поводу инцидента.

До этого спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками на прошлой неделе и извинилась за произошедшее.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 км от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.