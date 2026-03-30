Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский и Стубб обсудили инцидент с украинским беспилотником в Финляндии

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидеру Финляндии Александру Стуббу и обсудил с ним падение на территории страны украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Зеленского.

«Мы обсудили инцидент с беспилотниками, который недавно произошел на территории Финляндии. Мы с Александром одинаково оцениваем эту ситуацию», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Украинский лидер отметил, что Киев предоставляет Хельсинки всю необходимую информацию по поводу инцидента.

До этого спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина признала нарушение воздушного пространства Финляндии беспилотниками на прошлой неделе и извинилась за произошедшее.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 км от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
