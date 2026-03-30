Военкор оценил слова командира ВВС Финляндии о не представлявших опасности украинских БПЛА

В Финляндии открыто признали, что открыли небо для ударных средств ВСУ, используемых во время атак на Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Коц, комментируя слова командующего ВВС Финляндии о том, что залетевшие БПЛА не были сбиты, так как не представляли опасности.

«По сути, военный деятель, отвечающий за безопасность финского неба, прямым текстом признал, что Финляндия открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ», — заявил Коц.

Он подчеркнул, что атаки ВСУ по главным портам Ленинградской области, в том числе Усть-Луге, наносились со стороны Балтии. По его оценке, там тоже «не увидели угрозы». Журналист задался вопросом, даст ли Финляндия коридор «паре украинских F-16», чтобы они «отработали по Ленинградской области».

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

В минобороны Финляндии добавили, что готовы противодействовать беспилотникам в рамках многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западу страны и восточной части Финского залива, где дежурят истребители ВВС и корабли ВМС. Глава парламентского комитета по обороны Хейкки Аутто сообщил, что 31 марта будет проведено внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с беспилотниками.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.