СМИ рассказали, кому США могут передать секретные технологии обогащения урана

Bloomberg: США обдумывают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана
Администрация президента США изучает вопрос передачи технологий обогащения урана Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы ускоряет сдвиг, который может изменить глобальную безопасность. Теперь все больше стран начинают осознавать необходимость наличия ядерного оружия.

От Берлина до Сеула правительства, долгое время полагавшиеся на защиту США, теперь обсуждают, нужны ли им собственные средства сдерживания. Германия и Польша изучают возможность более тесных связей с «французским ядерным зонтиком». В Южной Корее растет поддержка независимого ядерного арсенала и даже в Японии, где ядерное оружие долгое время было табу, происходит смена дискуссий, отмечает агентство.

«Его администрация (президента США — «Газета.Ru») рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний после более чем тридцатилетнего перерыва, а также возможность передачи секретных технологий обогащения урана Саудовской Аравии», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Вашингтон изучает возможность проведения операции по вывозу из Ирана около 450 кг урана.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с Ираном его отказ от ядерного оружия и обогащения урана.

 
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

