Стало известно, о каких «новых» властях Ирана заявил Трамп

Заявление президента США Дональда Трампа о «новых, более разумных» властях Ирана, с которыми якобы ведутся переговоры по решению конфликта, указывает на то, что среди сторонников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Штаты могли найти готовых идти на контакты. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«В принципе, можно представить себе, что часть иранского истеблишмента, часть руководства была бы не против вести диалог с Соединенными Штатами. Другая часть выступает радикальной [за то], что надо мстить за все, что сделали [Израиль и США], и вести войну до полного изгнания американцев с Ближнего Востока», — подчеркнул специалист.

В условиях укрепления роли военных в управлении Ираном после начала войны США на Ближнем Востоке могли возникнуть разногласия между гражданскими управленцами республики в лице президента Масуда Пезешкиана и представителями КСИР, считает Сажин.

«Конечно, быть может, Соединенные Штаты нашли каких-то деятелей, я думаю, во всяком случае на сегодняшний день не принимающих решений, для ведения переговоров, но я не думаю, что как-то изменит ситуацию», — предположил историк.

Кроме того, он напомнил, что КСИР не един в своих взглядах, поэтому не исключено, что среди сторонников КСИР Трамп мог найти «прагматиков».

«Я имею в виду, [что] там есть радикальные совсем взгляды, что я вам говорил уже – война до победного конца, то есть до изгнания США с Ближнего Востока – а есть люди, как я бы сказал, не либеральные, но, во всяком случае, прагматики. Вполне может быть, что прагматики как раз и составляют ту часть, которые могут пойти на какие-то контакты», — считает Сажин.

30 марта Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры «с новыми, более разумными» властями Ирана об окончании конфликта.

