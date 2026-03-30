Рубио назвал сроки выполнения целей в операции США против Ирана

Рубио: США выполнят цели операции против Ирана в течение недель, не месяцев

США выполнят цели операции в Иране в течение нескольких недель, а не месяцев. Об этом в эфире телеканала ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы достигнем наших целей в течение нескольких недель», — сказал он.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты предпочитают урегулировать разногласия с иранской стороной мирным путем, но должны быть готовы к тому, что эти усилия не увенчаются успехом.

Также он подчеркнул, что США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

До этого газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.