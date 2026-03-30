«Неслучайный звоночек»: эксперт о пролете БПЛА вблизи самолета Трампа

Пролет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в опасной близости от самолета президента США Дональда Трампа — «неслучайный звоночек» для главы Белого дома. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Такие демонстративные действия, как считает эксперт, — вполне ожидаемая провокация, за которой могут стоять как иностранные силы, так и недоброжелатели внутри страны.

«Приоритетная версия — это так называемый «привет» с Ближнего Востока, прежде всего от Ирана, который уже не раз намекал, что может достать любого, в любой точке мира. Но нельзя сбрасывать со счетов и внутренние американские силы, ведь у Трампа немало политических противников», — сказал Маркелов.

Как сообщает CBS 12, поблизости от самолета Трампа пролетел дрон, из-за чего полеты в аэропорту Палм-Бич во Флориде временно остановили. Кроме того, по данным телеканала, из-за инцидента в воздух поднимались вертолеты.

В публичном расписании главы государства есть информация о том, что он должен был отправиться из Палм-Бич в Вашингтон. Однако репортер из пула Белого дома Эндрю Файнберг рассказал, что президентский борт еще не взлетал. Во время инцидента американский политик играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич.

Ранее мужчина с дробовиком проник в резиденцию Трампа во Флориде.