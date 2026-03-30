Военный эксперт объяснил отказ финских военных перехватывать дроны ВСУ

Армия Финляндии не сбила залетевшие в воздушное пространство страны украинские дроны потому, что Финляндия фактически не является суверенным государством. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Здесь разговор идет о суверенитете страны, ведь по сути неважно, есть ли тот, кто нарушил воздушное пространство страны. Важно, что страна хочет защитить свое воздушное пространство. Когда начинаются эти разговоры, [о том, что]в этом случае мы не будем защищаться и так далее, и тому подобное, [то] просто интересно, как на это будут реагировать граждане Финляндии», — сказал эксперт.

Коновалов добавил, что идет процесс работы над дальнейшим разрушением суверенитетов «отдельных стран» НАТО и Европы. Теперь речь идет о том, «насколько готовы они прогнуться».

По мнению военного эксперта, сейчас нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа отказалась «крышевать» Евросоюз и НАТО. В этих условиях украинский лидер Владимир Зеленский «решил, что теперь он будет всем доказывать, что если вас американцы не контролируют, мы вас будем контролировать».

«В этом смысле все европейские страны, прежде всего восточно-европейские страны, готовы это признать, этот контроль», — считает Коновалов.

Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен рассказал, что финские войска не сбили украинские дроны, так как посчитали, что они не представляют угрозы.

Накануне Финляндия сообщила о залете нескольких беспилотников в свое воздушное пространство, причем один из аппаратов, упавших у Коуволы, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга, идентифицировали как дрон ВСУ. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки поднял в небо истребители, усилил меры безопасности и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности.

