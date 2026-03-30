Путин и Вучич обсудили Украину

Путин и Вучич обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и военную кампанию США и Израиля против Ирана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и нынешнюю масштабную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.

Подробностей не приводится.

30 марта Вучич сообщил, что провел содержательный и конструктивный телефонный разговор с российским лидером. По его словам, были достигнуты договоренности о продлении газового контракта на три месяца. Кроме того, главы двух государств обсудили сотрудничество в фармакологии, энергетике и участие россиян в проектах в Сербии.

Российский газ поступает в Сербию через морской газопровод «Турецкий поток», далее транзитом через Турцию и Болгарию. Поставки были продлены в декабре 2025 года, договоренность действовала до конца марта.

Комментируя разговор Путина и Вучича, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, особенно привержена обязательств в отношении дружественных стран, таких как Сербии.

