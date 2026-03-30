В Иране высказались о протестах в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: протесты в США подтверждают, что они погрязли в «болоте войны»

Акции протеста в США подтверждают, что общество выступает против войны с Ираном. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Ежедневные отчеты о мнимых победах США в войне отражают именно эту политику. Эта война превратилась в болото для американцев. Недавние акции протестов в США показали, что общественное мнение этой страны нельзя так просто обмануть», — сказал он.

На прошлой неделе в американских городах прошли демонстрации против политики действующей администрации, роста стоимости жизни и войны с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Нью-Йорке сторонники войны с Ираном пытались поджечь протестующих против нее.