Новый состав ЦИК выдвинул Памфилову на пост председателя избирательной комиссии

Члены Центризбиркома РФ провели собрание, на котором приняли решение о выдвижении на пост председателя комиссии Эллу Памфилову. Об этом заявил член ЦИК РФ Николай Левичев, передает ТАСС.

«Вношу предложение, согласованное со всеми коллегами, на должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ выдвинуть кандидатуру Памфиловой Эллы Александровны», — сказал он.

11 марта депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о назначении пятерых парламентариев членами ЦИК РФ. Соответствующий документ доступен на официальном сайте ГД.

Среди них от партии «Новые люди» была назначена Алена Булгакова, от КПРФ членом Центризбиркома стала Евгения Колюшина, от ЛДПР Василина Кулиева, от «Справедливой России» Николай Левичев, а от «Единой России» Константин Мазуревский.

Комментируя их назначение, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выбор депутатов подчеркивает соблюдение принципа представительства в ЦИК от различных территорий России.

Ранее ЦИК РФ отметил рост доверия к выборам в России.

 
