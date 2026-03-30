В России оценили планы Ирана выйти из ДНЯО

Сенатор Джабаров: США подталкивают другие страны к созданию ядерного оружия
Соединенные Штаты своими действиями стимулируют другие государства к разработке и распространению ядерного оружия. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя планы Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, события последних десятилетий показывают, что страны, которые не присоединились к ДНЯО, в современном мире чувствуют себя более безопасно, чем те, которые отказались от его создания.

Он напомнил, что все критиковали КНДР, однако никто не посмел на нее напасть. А Иран не первый раз подвергается атакам то Израиля, то США.

«Таким образом, американцы, будучи великой ядерной державой, по сути, сами подталкивают страны к распространению ядерного оружия на планете. Это ужасно», — заявил Джабаров.

До этого член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, участие Ирана в договоре после нападения США и Израиля не имеет смысла. Кроме того, большинство парламентариев разделяют мнение о том, что Тегеран должен выйти из ДНЯО, констатировал Боруджерди.

Ранее профессор заявил о «большой беде» США в Иране.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
