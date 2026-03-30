Россия заявила Британии протест из-за действий сотрудника посольства

МИД РФ выразил протест Лондону из-за шпиона под видом дипломата
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с данными о противоправных действиях сотрудника посольства Британии. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства РФ.

«Заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что один из дипломатических сотрудников британского посольства при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения», — указывается в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, «Москва не потерпит в России деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб».

До этого стало известно, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности. Британцу предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Отмечается, что сотрудники ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведприсутствие Лондона под прикрытием посольства в Москве.

Ранее в Москве выявили британского сотрудника спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, работавшего под прикрытием.

 
