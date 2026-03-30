В МИД РФ пригрозили Лондону немедленным ответом на эскалацию

Москва даст немедленный ответ, если Лондон пойдет на эскалацию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Речь идет об отзыве аккредитации сотрудника британского посольства, занимавшегося разведывательной деятельностью.

«Если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ», — говорится в сообщении министерства.

30 марта второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Также, как сообщили в службе, при получении разрешения на въезд в Россию дипломат указал недостоверные сведения, чем нарушил законодательство.

Кроме того, по данным ФСБ, были выявлены признаки его участия в разведывательной деятельности, угрожающей безопасности России, а также попытки получить чувствительную информацию в экономической сфере.

Позже ФСБ распространила фотографию второго секретаря посольства Великобритании в Москве Ренсбурга, лишенного аккредитации.

Ранее в Москве выявили британского сотрудника спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, работавшего под прикрытием.