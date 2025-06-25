Нарышкин высказался о провокациях Запада на ПМЭФ-2025

Запад не пытался при помощи «существенных» провокаций помешать проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

«Таких существенных — нет, не было», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос журналиста о провокациях Запада.

ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главной темой форума в этом году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провокациях Запада, направленных против единства народов РФ. В качестве примера дипломат привела видеоролик на YouTube, где украинец выдавал себя за россиянина.

Захарова подчеркнула, что подобные провокации, направленные на разжигание розни, служат интересам Киева и его западных союзников. Она выразила уверенность в прочности межэтнических связей внутри России, отметив, что провокации извне бессильны против этого.

Ранее Захарова призвала проверять достоверность заявлений западных политиков.