Названы последствия расширения семейной ипотеки на вторичные квартиры

Расширение семейной ипотеки на вторичный рынок может усилить конкуренцию для новостроек и частично перераспределить спрос в пользу готового жилья. Об этом «Газете.Ru» заявил коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

«Сейчас семейная ипотека остается одной из ключевых мер поддержки спроса на первичном рынке, поэтому распространение программы на вторичное жилье может изменить баланс сил. В таком случае новостройки, вероятно, столкнутся с более жесткой конкуренцией, а это способно сказаться на темпах продаж, прежде всего в проектах на ранних стадиях строительства. Не исключен и частичный переток спроса с новостроек на вторичное жилье. Это естественная реакция рынка на появление нового льготного финансового инструмента. При этом первичный и вторичный рынки решают разные задачи. Новостройки связаны не только с покупкой жилья, но и с современными стандартами жилой среды, комплексным развитием территорий и обновлением жилого фонда», — отметил Софронов.

По его словам, если часть семей с детьми выберет готовое жилье, структура спроса действительно может измениться. Однако это не должно снижать значимость первичного рынка, который играет важную роль в архитектурной и инфраструктурной модернизации городов, считает эксперт. Главное — не допустить дисбаланса и сохранить доступность качественного жилья для семей, заключил Софронов.

Впервые семейную ипотеку расширили на вторичный рынок весной 2025 года: 14 марта 2025 года Минфин сообщил, что с 1 апреля 2025 года программу распространят на покупку вторичного жилья в городах, где строится мало нового жилья. Речь шла о семьях с ребенком до шести лет включительно, причем дом должен быть не старше 20 лет и не аварийным. Нынешнюю волну обсуждения запустил президент Владимир Путин. 26 февраля 2026 года он поручил правительству представить предложения по изменению условий семейной ипотеки и рассмотреть возможность покупки жилья на вторичном рынке в городах с низким объемом строительства. Срок исполнения поручения — до 30 марта 2026 года.

