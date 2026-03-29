Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с пандемией коронавируса

Дерипаска: последствия конфликта на Ближнем Востоке будут хуже времен COVID-19
Последствия войны США и Израиля против Ирана будут хуже, чем во времена пандемии COVID-19. Такое мнение высказал миллиардер Олег Дерипаска журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Я думаю, что хуже», — сказал Дерипаска, комментируя оценки, что последствия конфликта на Ближнем востоке можно сравнить с пандемией коронавируса.

По его словам, противостояние не закончится в ближайшие месяцы, поэтому нужно «это использовать для того, чтобы раздвинуть те рамки, в которые нас загнали» и обеспечить приемлемые темпы экономического роста.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что готовность президента США атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников в Европе могут ввергнуть мир в «новую ядерную эру». Аналитики предупреждают, что действия американского лидера могут вызвать «цепную реакцию», в ходе которой ядерное оружие может появиться у многих стран в мире.

Ранее в Кремле увидели опасность для всего мира в военном конфликте на Ближнем Востоке.

 
