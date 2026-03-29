Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»

Готовность президента США Дональда Трампа атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников в Европе могут ввергнуть мир в «новую ядерную эру». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, действия американского лидера могут вызвать «цепную реакцию», в ходе которой ядерное оружие может появиться у многих стран в мире. В Bloomberg отметили, что уже сейчас разные правительства обсуждают вопрос получения атомных бомб.

«Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным — наоборот», — подчеркнул гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Сам Путин заявлял, что эскалация на Ближнем Востоке будет иметь последствия для всего мира. По его словам, конфликт уже причиняет существенный ущерб международным логистическим и производственным цепочкам.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.