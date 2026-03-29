Дмитриев: в ЕС ожидаются энерголокдауны, он будет умолять РФ об энергоресурсах

В европейских странах ожидаются энергетические локдауны, из-за которых они «будут умолять» Россию о поставках энергоресурсов уже через месяц. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Фактически вначале люди не понимали в Европе всех тех последствий локдаунов, которые будут. И сейчас мы считаем, что прямо будут энергетические локдауны, будет не хватать топлива для машин», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ на своей странице в соцсети Х написал, что, согласно его прогнозу, острый дефицит во всех ключевых секторах ожидается в апреле-мае в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах.

До этого специальный представитель президента заявил, что Россия является крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входит в тройку лидеров по производству большинства сырьевых товаров, поэтому у страны есть хорошие перспективы в условиях прогнозируемой и наступающей эпохи крайней нехватки ресурсов.

Ранее в Германии призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток 2».