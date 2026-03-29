«Строят-строят 20 лет»: Путина удивило долгое строительство «Дворца танца» Эйфмана

Президент России Владимир Путин отреагировал на задержки в строительстве «Дворца танца» художественного руководителя - президента Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликовал автор ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Этот театр строят-строят уже 20 лет. С ума сойти. Неудобно даже перед ним, честное слово», — сказал Путин после заседания Совета по культуре, прошедшего 25 марта ко Дню культурного работника.

На этом заседании Эйфман обратил внимание на то, что труппа уже четверть века ждет появления «Дворца танца», но он так и не появился, а на его месте «синий рабочий забор стоит уже больше 20 лет». Президент пообещал взять строительство на особый контроль.

Строительство «Дворца танца» ведется в парке «Тучков буян» в Санкт-Петербурге в рамках контракта на строительство Судебного квартала, оно должно было завершиться еще в 2016 году, однако сроки его сдачи многократно переносились.

Ранее Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия».

 
