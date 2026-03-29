Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленский военным преступником.

По его словам, Зеленский должен предстать перед военным трибуналом. Алаудинов также выразил мнение, что по итогам такого разбирательства украинскому лидеру должна быть назначена высшая мера наказания.

В начале марта Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

21 марта газета The Times со ссылкой на замглавы украинского Центризбиркома Сергея Дубовика писала, что Украине грозит конфликт с США при отказе проводить президентские выборы.

