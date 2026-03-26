Владимира Зеленского переизберут президентом Украины. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Инсайдер.UA».

«Зеленский станет следующим президентом Украины. Я так думаю. Он лидер военного времени», — сказал дипломат в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

21 марта газета The Times со ссылкой на замглавы украинской ЦИК Сергея Дубовика писала, что Украине грозит конфликт с США при отказе проводить президентские выборы.

По словам чиновника, ЦИК должен был предоставить Верховной раде законопроект о проведении выборов в конце марта. Однако теперь сроки сдвинулись на конец мая, в то время как в США настаивают на проведении выборов.

