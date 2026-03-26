В России назвали неизбежным сухопутное вторжение США в Иран

Политолог Ярыгин: взаимоисключающие позиции США и Ирана ведут к сухопутной войне
Выдвижение Соединенными Штатами и Ираном заведомо невыполнимых требований друг к другу в сфере решения конфликта на Ближнем Востоке, а также отсутствие Израиля на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Григорий Ярыгин.

«Соединенные Штаты повышают переговоры, выдвигая ультиматумы, ограниченные временем. Иран выдвигает свои невыполнимые обязательства для Соединенных Штатов. Поэтому это такая тактика ведения переговоров. К чему она должна привести? Хороший вопрос. Скорее всего, все понимают неизбежность наземной операции», — подчеркнул он.

Кроме того, Ярыгин также указал на отсутствие Израиля в переговорах Ирана и США через посредников. С точки зрения американиста, это говорит о том, что позиция Израиля не учитывается при урегулировании конфликта, поэтому и самого решения ближневосточного кризиса пока не будет.

«Соединенные Штаты, договариваясь с Ираном, не могут не учитывать важную роль Израиля, который, вполне вероятно, послужил инициатором этой военной операции. Если мы не видим в представленной формуле такого компонента, как Израиль и израильские интересы, это точно не формула будущего мира», — подытожил он.

Иран не принял предложения США, направленные на завершение конфликта на Ближнем Востоке, а в ответ выдвинул свои требования.

По даным источников иранского телеканала PressTV, всего условий у Ирана пять. Власти страны требуют от Соединенных Штатов компенсации за военный ущерб, завершения войны со стороны всех стран, участвующих в конфликте, а также признания за Ираном международного права на власть над Ормузским проливом.

Ранее министр иностранных дел Ирана рассказал, кому доступен Ормузский пролив.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

