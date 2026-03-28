На западе заявили о тяжелом положении Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке

Киев стал главной жертвой последствий противостояния между США, Ираном и Израилем. Об этом сообщает издание L' AntiDiplomatico.

«Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что тревожные признаки появились еще несколько дней назад, когда Bloomberg заявил об исчерпании средств у Украины для продолжения конфликта. Затем Politico сообщило о приостановке поставок вооружения Киеву в связи с операцией против Ирана. L' AntiDiplomatico также отмечает, что разногласия между США и ЕС усугубляют положение киевского режима.

«Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», – заключает издание.

24 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что переключение внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток стало для Зеленского потрясением.

Ранее Зеленский раскрыл негативное последствие войны в Иране для Украины.