На западе заявили о тяжелом положении Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке

Efrem Lukatsky/AP

Киев стал главной жертвой последствий противостояния между США, Ираном и Израилем. Об этом сообщает издание L' AntiDiplomatico.

«Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что тревожные признаки появились еще несколько дней назад, когда Bloomberg заявил об исчерпании средств у Украины для продолжения конфликта. Затем Politico сообщило о приостановке поставок вооружения Киеву в связи с операцией против Ирана. L' AntiDiplomatico также отмечает, что разногласия между США и ЕС усугубляют положение киевского режима.

«Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», – заключает издание.

24 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что переключение внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток стало для Зеленского потрясением.

Ранее Зеленский раскрыл негативное последствие войны в Иране для Украины.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
