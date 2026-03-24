Во встрече Зеленского с Макроном увидели попытку вернуть внимание к Украине

Небензя: смещение внимания с Украины на Иран стало потрясением для Зеленского

Переключение внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток стало для президента Украины Владимира Зеленского потрясением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Именно так он объяснил желание киевских властей провести заседание с европейцами, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и вернуть внимание своих союзников.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», — сказал он на заседании Совбеза.

По его словам, Зеленскому не нравится оставаться «вне света рампы», поэтому он отчаянно пытается вернуть себе внимание.

Небензя полагает, что именно по этой причине он 13 марта провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Тогда на пресс-конференции по итогам встречи Макрон заявил, что Россия ошибается, если считает, что конфликт на Ближнем Востоке даст ей передышку. По его словам, призывы России к прекращению огня в регионе звучат странно, поскольку сама Москва уже более года «отказывается от любого прекращения огня» на Украине.

