В Петербурге оштрафовали телеканал за ложь о Красной армии

Суд в Петербурге оштрафовал телеканал за фильм с фейками о солдатах РККА

Учредителя телеканала «Триколор Информ Плюс» оштрафовали на 3 млн рублей за трансляцию документальной киноленты, содержащей дезинформацию о противоправных деяниях солдат Красной армии в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Мировой судья судебного участка №122 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). <...> Мировой судья назначила наказание в виде штрафа в 3 млн рублей», — говорится в официальном заявлении.

Основанием для судебного решения послужила пятая часть документального сериала «Мировые войны XX века. Война миров», вышедшая в эфир телеканала вечером 8 апреля 2025 года и содержащая, по мнению суда, ложные сведения о советских солдатах.

Cуд изучил значительный объем информации, включая ранее засекреченные документы Министерства обороны РФ. Эти документы позволили опровергнуть представленные в фильме кадры. Один из свидетелей отметил, что вызывает сомнения достоверность материалов, использованных при создании фильма, из-за отсутствия ссылок на архивы, научные публикации и другие источники, которые обычно присутствуют в документальных работах. Было высказано мнение, что создатели фильма допустили неверную интерпретацию событий либо намеренно исказили их.

Представитель НАО «Национальная спутниковая компания» свою вину в совершенном правонарушении отрицает.

