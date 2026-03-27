На Западе оценили влияние войны в Иране на ход СВО

Боевые действия в Иране помогают России финансировать СВО за счет растущих доходов от продажи нефти. Об этом заявил главком ВС Швеции Микаэль Классон в интервью The Hill.

«Россияне уже переориентировали свою экономику на военную, и благодаря этому увеличили свои производственные мощности. Их оборонная промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, финансово раздулась», – заявил Классон.

По его словам, Россия обходит Запад в военных мощностях и темпах производства оружия. Новые вливания в эту сферу создают вызовы не только для Украины, но и для США с Европой, считает военный.

Он также утверждает, что отношения между Москвой и Тегераном создают «множество вызовов».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России назвали три сценария наземной операции США против Ирана.