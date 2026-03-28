Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

Чиновнику из администрации Сочи избрали меру пресечения

Суд отправил под домашний арест главу департамента администрации Сочи Рябцева
Руслан Кривобок/РИА Новости

Директора правового департамента администрации города Сочи Романа Рябцева отправили под домашний арест по делу о посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, к Рябцеву обратился его коллега из другого департамента Сочи с просьбой помочь другому человеку в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка. Следствие считает, что обвиняемый потребовал передать ему 3,5 млн рублей, чтобы посодействовать в положительном решении этого вопроса.

Рябцева задержали в момент передачи денег. Суд принял во внимание, что чиновник признался в содеянном, и не стал отправлять его в СИЗО.

Накануне сообщалось, что вместе с Рябцевым по делу о взятке были задержаны еще два сочинских чиновника. Размер взятки, как отмечалось, превысил 11 млн рублей.

Тем временем в Челябинске задержали заместителя главы города Александра Астахова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в Подмосковье задержали первого заместителя главы Звездного Городка по подозрению в коррупции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
