Чиновнику из администрации Сочи избрали меру пресечения

Директора правового департамента администрации города Сочи Романа Рябцева отправили под домашний арест по делу о посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, к Рябцеву обратился его коллега из другого департамента Сочи с просьбой помочь другому человеку в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка. Следствие считает, что обвиняемый потребовал передать ему 3,5 млн рублей, чтобы посодействовать в положительном решении этого вопроса.

Рябцева задержали в момент передачи денег. Суд принял во внимание, что чиновник признался в содеянном, и не стал отправлять его в СИЗО.

Накануне сообщалось, что вместе с Рябцевым по делу о взятке были задержаны еще два сочинских чиновника. Размер взятки, как отмечалось, превысил 11 млн рублей.

Тем временем в Челябинске задержали заместителя главы города Александра Астахова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в Подмосковье задержали первого заместителя главы Звездного Городка по подозрению в коррупции.