Рубио поспорил c коллегами по «Большой семерке» об Иране и Украине

Bloomberg: Рубио вступил в перепалку с коллегами по G7 об Иране и Украине
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио и его коллеги по «Большой семерке» обменялись взаимными обвинениями по поводу событий в Иране и Украине, выразив сомнение, что Европа уступит требованию президента Дональда Трампа принять участие в операции в Персидском заливе. Об этом пишет Bloomberg.

«Соединенные Штаты постоянно просят помочь в войне (имеется в виду конфликт на Украине – Газета.Ru). Но когда у США возникала потребность, они не получали положительного ответа», — сказал Рубио.

Он также указывал, что Украина не является конфликтом США, однако Вашингтон внес «в эту борьбу больший вклад, чем любая другая страна в мире». Дональду Трампу придется изучить и учесть это в будущем, констатировал госсекретарь.

Как пишет Bloomberg, Европа отклонила идею Трампа о привлечении своих военно-морских сил для разблокирования Ормузского пролива. При этом американские базы на территории континента играли ключевую или вспомогательную роль в военных действиях США.

«Должен сказать, это раздражает. На данный момент юридические требования для проведения такой операции не соблюдены. И нет конкретного запроса на принятие мер в настоящее время», — заявлял глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль незадолго до встречи с Рубио.

Однако представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё вс же заявил, что Европа ведет подготовку к операции. Однако Европа дала понять, что «это не наша война, и мы не хотим в нее ввязываться», заметил дипломат.

Ранее Макгрегор объяснил, почему США не победят Иран.

 
Помогает ли Россия Ирану в противостоянии Западу? Что ответил Лавров и какие грузы реально идут в Тегеран
