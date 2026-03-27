Рубио рассказал, когда завершится американская атака на Иран

Рубио: прогресс в переговорах США и Ирана идет хорошо
Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что прогресс в переговорах США и Ирана идет хорошо, американская атака на Исламскую Республику завершится в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters.

Рубио также заявил своим коллегам по G7, что война с Ираном должна закончиться в течение нескольких недель. Он не просил политиков стран Большой семерки предоставить корабли для открытия Ормузского пролива сейчас, но обратился к ним с предложением «подготовиться к послевоенной роли». Об этом сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров, передает агентство.

До этого госсекретарь США указал на важность переговоров России и США. Он подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как РФ остается мощной страной с ядерным оружием. В то же время Рубио призвал Украину уступить в разрешении конфликта с Россией. Он отметил, что республика должна принять «определенные решения», чтобы завершить украинский кризис.

Ранее глава МИД Украины встретился с Рубио.

 
