Политолог объяснил, какова роль Брюсселя в преследовании Фицо

Политолог Пятибратов: расследование против Фицо говорит о расколе в ЕС

Политолог Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» прокомментировал начавшееся расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. По мнению эксперта, происходящее прежде всего свидетельствует о внутриполитическом расколе в стране.

Он напомнил, что заявление в полицию подал лидер оппозиции, заинтересованный в ослаблении позиций Фицо.

«Фицо также является проблемой для Брюсселя. И в этом отношении можно вполне интерпретировать данные события как давление стран ядра Евросоюза на Словакию, в связи с тем, что Словакия отказывается поддерживать Украину», — отметил Пятибратов.

В целом события в Словакии лишний раз подчеркивает раскол в Европе — на лагерь, преданный Брюсселю, и национально ориентированных политиков, готовых поддерживать отношения с Россией, заключил политолог.

Поводом для обращения стало решение правительства Словакии прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. В феврале Фицо объявил, что Братислава больше не будет осуществлять такую помощь из-за прекращение поставок нефти в страну по нефтепроводу «Дружба».

Оппозиция при этом утверждает, что действия премьера могут содержать признаки государственной измены, злоупотребления полномочиями и других преступлений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

