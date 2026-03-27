Литва назвала условия для возобновления диалога с Белоруссией

Премьер Литвы выдвинула три условия для возобновления диалога с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала три условия для возобновления диалога с Белоруссией, о котором говорил специальный посланник президента США Джон Коул. Ее слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение).

«Речь идет только о технической встрече для обмена мнениями. Эта встреча может состояться после выполнения необходимых условий», — сказала премьер.

Ругинене выдвинула следующие условия: используемые для контрабанды метеозонды не должны пересекать границу, грузовики, которые застряли территории Белоруссии, должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или штрафов, также Белоруссия не будет допускать пересечения границы Литвы нелегальными мигрантами.

27 марта специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в интервью литовскому национальному радио LRT назвал выгодным для Соединенных Штатов возобновление транзита через Литву белорусских удобрений. Он призвал Вильнюс к возобновлению политического диалога с Минском.

Ранее Литва захотела получить компенсацию от Белоруссии за задержку фур.