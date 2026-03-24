Литва хочет получить компенсацию от Белоруссии за задержку фур

Вильнюс намерен потребовать от Минска компенсацию за четырехмесячную задержку Белоруссией литовских фур. Об этом заявил журналистам советник премьер-министра балтийской республики Игнас Добровольскис, пишет ТАСС.

Литовские власти планируют подключить к процессу предъявления претензий Евросоюз.

«Нам представляется логичным предъявление требований тем, кто это дело (простой фур) заварил. Это Белоруссия. К ней и следует обращаться за компенсацией», — сказал он.

До этого резидент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд транспортных средств с литовскими номерами с территории страны.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили о многомиллионных убытках из-за застрявших грузовиков в Белоруссии.