Стало известно, кто может возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

В случае проведения переговоров между США и Ираном в Пакистане, возглавить американскую делегацию может вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

«Американского вице-президента Джей Ди Вэнса предлагают как вероятного главного переговорщика от США, если такие переговоры состоятся», — говорится в публикации.

Отмечается, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. При том, что сам он называл информацию о переговорах несоответствующей действительности.

24 марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна готова «содействовать конструктивным и окончательным переговорам», направленным на прекращение ближневосточного конфликта.

Как сообщали израильские СМИ, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.

Ранее в Кремле назвали открытой позицию Ирана по переговорам до начала операции США.

 
