В Грузии призвали к полному разрыву отношений с Украиной

Грузии следует разорвать отношения с Украиной, если Киев назначит разыскиваемого Тбилиси беглого генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем местного офиса Интерпола. Об этом заявил грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», — сказал Картвелишвили.

Он напомнил, что Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили. В случае назначения Адеишвили, по его словам, Киев пересечет все «красные линии».

Грузия и Украина переживают новый виток обострения отношений и в очередной раз предъявляют друг другу требования. Грузинская сторона заявила, что Киев должен выдать соратников Саакашвили, которые занимают на Украине высокие посты. Киев в ответ потребовал от Тбилиси прервать авиасообщение с Москвой, присоединиться к санкциям и выпустить самого Саакашвили из тюрьмы. Почему страны ссорятся, несмотря на единую позицию по военным действиям России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тбилиси заявили, что между Грузией и ЕС «цивилизационная пропасть».

 
