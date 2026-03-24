В Тбилиси заявили, что между Грузией и ЕС «цивилизационная пропасть»

Отсутствие соболезнований от Европейского союза по поводу кончины патриарха Илии II указывает на «цивилизационную пропасть, когда политическая повестка дня стоит выше человеческих ценностей». Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Парламентарий обратил внимание, что когда в Грузии происходят политические события, которые не нравятся лидерам Европы, они «немедленно выступают с комментариями».

«В такое же тяжелое время для народа Грузии времени и эмоций у них не нашлось. Они просто не понимают настоящие ценности, на которых стоит Грузия», — отметил Папуашвили.

Католикоса-патриарха Грузии Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее грузинскому народу передали соболезнования от Путина в связи с кончиной патриарха Илии II.