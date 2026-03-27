Эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия США против Ирана

Военэксперт Кнутов: США с 20% вероятностью применят ядерное оружие против Ирана
Вероятность применения США ядерного оружия против Ирана составляет 20%. На данный момент Штаты пока рассматривают захват острова Харк и высадку десанта на берегу Ормузского пролива в Иране. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Как пояснил военный эксперт, сейчас у американцев на фоне планов начать сухопутную операцию против Ирана есть три варианта действий.

Речь может пойти об атаке США на остров Харк в Персидском заливе. Для США это чревато «очень большими потерями», подчеркнул аналитик, из-за возможного удара Ирана по солдатам, высадившимся на остров.

Кнутов также не исключил серьезного поражения операции США по высадке американских десантников на иранскому берегу Ормузского пролива в целях его разблокировки. Это может привести к скандалу в Вашингтоне, политические последствия которого остаются неясными, считает Кнутов.

Вместе с тем, Штаты могут высадить десант на ядерный объект в Иране, отметил эксперт, где хранится 450 килограмм обогащенного урана. Такую операцию провести крайне тяжело, указал эксперт, поскольку обогащенные материалы вывезти практически невозможно в условиях боевых действий.

«Гораздо проще просто нанести удар бомбой B61-12 (ядерная бомба США - «Газета.Ru») с F-35 (F-35 сертифицирован под эту бомбу) и таким образом решить проблему урана, которым на сегодняшний день обладает Иран. Вероятность применения ядерного оружия я вижу на 20%», — подчеркнул он.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что в противостоянии с Ираном американские военные понесли значительные потери в технике, исчисляемые миллиардами долларов. Ущерб охватывает широкий спектр вооружений — от истребителей и беспилотников до авианосцев и систем ПРО, причем часть техники была уничтожена не в бою, а в результате дружественного огня и аварий.

Ранее в Британии объяснили «отчаянием» планы США о переговорах с Ираном.

 
