Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ послушать доклад главы МИД страны Сергея Лаврова о работе российской стороны на европейском треке. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также предложил послушать выводы и соображения Лаврова на тему того, как российская сторона в дальнейшем будет работать на европейском направлении.

Также Путин указал, что в кризисе отношений России и стран Европы виновата не Москва.

До этого сообщалось, что в Европе все чаще призывают восстановить отношения с Россией, испытывая страх перед мировым кризисом.

Как писало сербское издание «Политика», страх перед РФ начал рассеиваться, в том числе благодаря осознанию» того, что Россия под руководством Путина ведет себя «гораздо более предсказуемо», чем США, где играют «вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет».

