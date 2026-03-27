Юридическая ситуация вокруг газопроводов «Северный поток» является сложной из-за санкций. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «Северные потоки» — это международная компания, однако собственность на эти трубы принадлежит «Газпрому».

«В связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, в юридическом плане сложная ситуация», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Соединенные Штаты тяготеют к получению контроля над международной энергетической инфраструктурой, включая «Северные потоки. Он напомнил, что оба «Потока» сейчас простаивают и подвергаются разрушительному воздействию агрессивной морской среды, а один из них разрушен.

До этого Лавров в интервью французскому телеканалу France TV заявил, что США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках и хотят «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

