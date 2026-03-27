В Кремле прокомментировали слова Лаврова о претензиях США на «Северные потоки»

США тяготеют к получению контроля над международной энергетической инфраструктурой, включая «Северные потоки», заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании Вашингтона забрать трубопроводы.
«То, что США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру, — это очевидно», — пояснил прес-секретарь президента России.
«Северные потоки» строились и контролировались международным консорциумом с участим зарубежных компаний, многие из которых впоследствии прекратили сотрудничество и вышли из проекта.
«Собственность на трубы сохраняется, она принадлежит «Газпрому». В связи с санкциями, которые мы считаем незаконными, в юридическом плане сложная ситуация», — отметил Песков.
Он напомнил, что оба «Потока» сейчас простаивают и подвергаются разрушительному воздействию агрессивной морской среды, а один из них разрушен.
Ранее Лавров в интервью французскому телеканалу France TV заявил, что США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках и хотят «забрать себе» газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее бывший американский чиновник заявил об интересе США к «Северным потокам».