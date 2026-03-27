Депутат Чепа: нападение на Русский дом в Праге связано со спецслужбами Украины
Украинские спецслужбы связаны с нападением на Русский дом в Праге, а подобные действия поощряются западными союзниками Киева. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сейчас наблюдается активизация украинских спецслужб в нескольких странах. Они пытаются «влезать» в любые мероприятия, которые так или иначе связаны с деятельностью России, указал депутат. При этом у спецслужб Украины есть «все возможности проводить террористические акты», которые «финансирует» Евросоюз, считает Чепа.

«Я думаю, что [нападение на Русский дом] в Праге — дело рук украинских спецслужб. Окончательно пресечь подобные истории мы можем после того, как будет объявлена капитуляция и этот террористический режим в Киеве будет снесен», — сказал он.

27 марта руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил, что накануне вечером здание подверглось нападению. Неизвестные забросали учреждение бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, три из них не взорвались.

По данным чешского новостного портала iDNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В настоящее время стражи порядка ищут исполнителей атаки.

Российский центр науки и культуры, известный также как Русский дом, расположен в пражском районе Дейвице. Здание находится в ведении Россотрудничества с 1971 года.

Ранее нападение на Русский дом в Праге назвали террористической атакой.

 
