В Кремле опровергли слухи о планах остановить транзит по КТК для давления на США

Песков: Россия не будет останавливать транзит нефти по КТК для давления на США
Информация о том, что Россия якобы изучает возможность ограничить поставки нефти через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) для оказания давления на США, не соответствует действительности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это неправда», — сказал представитель Кремля.

По его словам, несмотря ни на какие обстоятельства, Россия остается надежным гарантом энергетической безопасности в мире. Страна продолжает выполнять взятые на себя обязательства, и никто не может упрекнуть ее в обратном.

«Киевский режим не оставляет устремлений вывести из строя этот энергомаршрут (КТК — «Газета.Ru»)», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по элементам инфраструктуры комплекса. Именно это было причиной его остановки.

«Энергошантажом занимается Киев, от чего страдают и наши, и американские, и казахстанские компании», — подытожил представитель Кремля.

В ноябре 2025 года безэкипажные катера ВСУ атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. Позднее было принято решение демонтировать поврежденный объект.

Ранее в Казахстане подсчитали, сколько нефти недополучили из-за атак ВСУ на КТК.

 
