Лукашенко пригласил Ким Чен Ына в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Пхеньян пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына. Вчера во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну», — сказала Эйсмонт.

Она добавила, что результаты визита белорусского лидера в КНДР «превзошли все ожидания».

26 марта в Пхеньяне состоялись официальные переговоры Лукашенко и Ким Чен Ына, по итогам которых они заявили о начале нового этапа в отношениях двух стран. Кроме того, лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР, а также обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и угостил его белорусскими продуктами — шоколадом «Президент», зефиром и черным хлебом. В ответ от лидера КНДР он получил в дар саблю, большую вазу в традиционном корейском стиле и сувенирную золотую монету, изготовленную специально к его приезду.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.